Homem embriagado é preso após atropelar criança em Ceilândia

Na noite desta terça-feira (19), por volta das 19 horas, a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) agiu rapidamente para deter um homem em estado de embriaguez que atropelou uma criança na CNR 1, conjunto 1, em Ceilândia.

A situação ocorreu quando a equipe de policiais militares foi acionada para atender uma ocorrência de acidente de veículo que resultou no atropelamento da criança. No local, os agentes prontamente identificaram que o condutor do veículo apresentava claros sinais de embriaguez.

Após a realização do teste do etilômetro, o resultado revelou uma taxa de álcool no sangue de 0,52 mg/l, confirmando o estado de embriaguez do condutor.

Diante das circunstâncias, o homem foi detido em flagrante e encaminhado à 15ª Delegacia de Polícia (DP) para as devidas providências legais.

Felizmente, a criança atropelada, que sofreu algumas escoriações, não corre risco de vida. Ela foi prontamente socorrida pelo Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) e encaminhada ao Hospital Regional de Ceilândia (HRC) para receber os cuidados necessários.