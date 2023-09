Colisão entre veículo de passeio e caminhão deixa um ferido na BR-251

O ferido foi transportado para o Instituto Hospital de Base do Distrito Federal (IHBB)

Um acidente grave na noite da última terça-feira (19), às 23h59, na BR 251, próximo ao PAD/DF (Programa de Assentamento Dirigido do Distrito Federal), mobilizou uma equipe de socorro do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) que chegou rapidamente ao local.

O incidente envolveu uma colisão entre um caminhão SCANIA vermelho, conduzido por um motorista, de 46 anos, que saiu ileso do acidente, e um Fiat Pálio branco, conduzido por um jovem, de 26 anos, que ficou preso nas ferragens.

Imediatamente, a guarnição de salvamento iniciou os procedimentos de desencarceramento para libertar a vítima. Após ser resgatado, o jovem foi entregue à equipe de atendimento pré-hospitalar e imobilizado de acordo com os protocolos de trauma. Em seguida, foi transportado para o Instituto Hospital de Base do Distrito Federal (IHBB).

O jovem, consciente e orientado, apresentava uma fratura no fêmur esquerdo, escoriações no rosto, no tórax e queixava-se de dores nas regiões pélvica e lombar. Seu estado de saúde será acompanhado pelos profissionais médicos do hospital.