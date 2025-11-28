Morre J. J. Safe Carneiro, ex-presidente da OAB-DF

O advogado J. J. Safe Carneiro, ex-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil no Distrito Federal (OAB-DF), morreu nesta quinta-feira (27). A causa da morte não foi divulgada.

Safe Carneiro foi criminalista desde 1962 e formado pela PUC Minas, além de comandar a entidade entre 1998 e 2003, após ter exercido a vice-presidência no triênio anterior. Ele também teve forte atuação acadêmica, lecionando direito penal no Distrito Federal nas décadas de 1960 e 1970. Em reconhecimento à sua contribuição para o desenvolvimento jurídico e institucional da capital, recebeu, em 1998, o título de cidadão honorário de Brasília.

A OAB-DF decretou três dias de luto oficial e destacou, em nota, a relevância da trajetória do ex-presidente para a advocacia local. A entidade afirmou que sua gestão foi marcada pela consolidação de práticas e avanços que tiveram papel fundamental na modernização e no fortalecimento do exercício profissional no DF.

O atual presidente da seccional, Paulo Maurício Siqueira, ressaltou o impacto pessoal e profissional de Safe Carneiro sobre novas gerações de advogados. Segundo ele, momentos decisivos de sua própria formação ocorreram sob a orientação do ex-presidente, cuja liderança foi marcada por firmeza, inspiração e compromisso com a ética jurídica.