Morre presidente do Clube de Engenharia de Brasília

Newton foi casado por 54 anos com Simonne Perlle de Castro, com quem teve três filhas e foi avô de quatro crianças

O presidente do Clube de Engenharia de Brasília (CEnB), Newton de Castro, faleceu, aos 77 anos, durante a madrugada deste sábado (20) por complicações de saúde.

Nascido em Anápolis (GO) em 1945, Newton chegou à capital em 1961. Newton era engenheiro civil graduado pela Universidade de Brasília (UnB), com pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo.

No Distrito Federal, o engenheiro ocupou cargos estratégicos, como Diretor-Geral do Departamento de Estradas de Rodagem do DF (DER-DF), Secretário de Obras, Secretário do Meio Ambiente, Secretário de Desenvolvimento Urbano, Secretário de Transportes, Presidente da Novacap, Superintendente do Sebrae-DF e conselheiro do CREA.

Newton foi casado por 54 anos com Simonne Perlle de Castro, com quem teve três filhas e foi avô de quatro crianças.

Em nota, o CenB lamenta a morte do engenheiro, que era presidente do clube deste 2019. “Profissional de elevado conceito técnico, moral e ético, deixará um legado inestimável para todos que com ele conviveram, especialmente o corpo social do Clube. Apresentando sentimentos de pesar aos familiares e amigos, rogamos a Deus que lhe dê acolhida entre os eleitos.”