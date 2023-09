Moradores de Sobradinho recebem dicas de uso racional da água

A RA é abastecida por um sistema de mananciais pequenos ou médios que reduzem sua disponibilidade hídrica nos meses secos

Para alertar a população sobre a necessidade do uso consciente da água, especialmente no período de estiagem, a Companhia de Saneamento Ambiental do DF (Caesb) esteve, durante toda a manhã de domingo, no Parque Ecológico dos Jequitibás, em Sobradinho, levando informações e dicas para o público. Durante este mês e em outubro, outras regiões administrativas do DF vão receber essa ação.

A Região Administrativa de Sobradinho é abastecida por um sistema de mananciais pequenos ou médios que reduzem sua disponibilidade hídrica nos meses secos. A população é uma grande aliada no processo de preservação desse recurso finito. O volume de água que cada morador utiliza pode impactar diretamente o abastecimento à população.

“Para que não falte este recurso hoje e amanhã, precisamos consumir de forma consciente e responsável com o reaproveitamento da água e outras formas de utilização, para evitar o desperdício no individual e a escassez no coletivo”, pontuou a terapeuta Alessandra Nascimento, moradora de Sobradinho. “Minha ação consciente no uso da água beneficia a mim e aos outros.”

A Caesb trabalha constantemente para garantir a segurança hídrica no DF. No entanto, é importante que toda a comunidade faça o uso racional da água, evitando desperdício. Pequenas ações do dia a dia contribuem substancialmente na preservação desse recurso natural. Reutilizar a água em casa para lavar calçadas, reduzir o tempo no banho e não usar mangueira para lavar o carro são algumas atitudes conscientes que fazem a diferença.

“A água é um recurso natural essencial para vida”, alerta o presidente da Caesb, Luís Antônio Reis. “Praticar o consumo consciente de água é simples. Basta repensar as suas formas de uso, evitando desperdícios e reduzindo o consumo. Pense em como você pode mudar os seus hábitos de forma a economizar.”

Veja, abaixo, algumas dicas de consumo consciente.

Arte: Caesb

Com informações sobre a Agência Brasília