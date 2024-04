Moradores da Vila Cauhy ganham nova linha de ônibus

A partir da próxima segunda-feira (22), os moradores da Vila Cauhy terão acesso à nova linha de ônibus 0.164. O serviço vai fazer percurso circular entre o terminal do Núcleo Bandeirante e a localidade, com tarifa de R$ 2,70.

A nova linha vai passar pelas avenidas Contorno, Central e Terceira até chegar à Vila Cauhy, onde a linha faz três paradas: nas ruas São José (no final da praça) e Adelino (lateral leste do campo) e na via que vai até a Estrada Parque Indústria e Abastecimento (próximo ao gramado que fica em frente ao comércio).

A 0.164, que será operada pela empresa Urbi, vai ter quatro saídas aos dias úteis, partindo do terminal do Núcleo Bandeirante: 6h27, 12h, 17h25 e 19h13. O tempo médio das viagens será de 35 minutos.

A Secretaria de Transporte e Mobilidade do Distrito Federal (Semob-DF) cria o novo serviço após solicitação feita pelos moradores da Vila Cauhy à Administração Regional do Núcleo Bandeirante, principalmente após as passagens de pedestres sobre o Córrego Riacho Fundo serem afetadas pelas chuvas, no início deste ano.

“Com isso, tornou-se imprescindível oferecer alternativa de acesso à rede de transporte, a fim de se evitar o isolamento da população residente”, acrescenta o secretário de Transporte e Mobilidade, Zeno Gonçalves.

Participação

Os passageiros podem sugerir aumento no número de viagens e criação de novas linhas pelo participa.df.gov.br, pelo 162 ou nas administrações regionais. A equipe técnica da Semob faz a análise de viabilidade de todas as solicitações recebidas.