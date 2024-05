Morador de rua ataca policial aposentado após discussão no Sudoeste

Um homem em situação de rua atacou um agente aposentado da Polícia Federal (PF) com pedras após o policial se recusar a comprar um prato de comida para ele. O incidente aconteceu na tarde deste sábado (25) na Quadra 303 do Sudoeste, uma área nobre do Distrito Federal.

De acordo com relatos da vítima e de testemunhas, o policial e sua esposa estavam caminhando quando foram abordados pelo homem em situação de rua, que tentou vender paletas de limpador de para-brisas. Após a recusa do casal em comprar os itens, o homem pediu que comprassem um prato de comida para ele.

O policial explicou que um prato de comida na região custava R$ 100, o que irritou o morador de rua. Em resposta, o homem começou a insultar o casal e, em certo momento, avançou na direção da esposa do policial. O agente reagiu chutando o agressor, que revidou com um soco no rosto do policial.

O morador de rua então pegou pedras e as arremessou contra o policial, que conseguiu desviar e se refugiou em um banheiro, trancando-se para se proteger.

Segundo a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), o 7º Batalhão recebeu várias chamadas pelo número 190 relatando que um morador de rua estava atirando pedras nas casas e em pessoas.

Quando os policiais chegaram ao local, diversas testemunhas relataram que o homem estava armado com três pedras pontiagudas de concreto e estava transtornado, perseguindo outra pessoa após um desentendimento.