CBMDF concentra buscas em Bento Gonçalves no RS

A Força Tarefa do CBMDF, composta por 15 bombeiros militares (incluindo 1 médico e 1 enfermeira), 2 agentes da Defesa Civil e 2 cães de busca e resgate, concentrou suas atividades de busca e salvamento no último domingo (26) em Bento Gonçalves.

Além disso, seis bombeiros militares do CBMDF estão no Sul apoiando o Gabinete de Crise do Sistema de Comando de Incidentes, em colaboração com o IBAMA, para atender às emergências ambientais resultantes das enchentes no Rio Grande do Sul.

Bento Gonçalves – RS



As duplas formadas por bombeiro e cão de busca (binômios) realizaram operações de busca usando uma embarcação do Corpo de Bombeiros no Rio das Antas.

Essas atividades são fundamentais para localizar pessoas desaparecidas ou objetos submersos, aproveitando a habilidade dos cães em detectar odores específicos, mesmo na água.

São Leopoldo – RS



Com a diminuição do nível das águas em São Leopoldo, decidiu-se deslocar os militares do CBMDF para Bento Gonçalves. Hoje, a equipe se despediu do Posto de Comando de São Leopoldo e já está alojada em Bento Gonçalves com os demais membros.

Devido ao desgaste, foi implementado um revezamento dos cães de busca, com um cão atuando no período matutino e o outro no período vespertino.