Veículo perde controle e cai em vala na Epia Sul

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) respondeu a um acidente na noite do último domingo (26), às 22h04, enviando duas viaturas ao local.

Ao chegarem, as equipes de socorro encontraram um GM Corsa vinho que havia perdido o controle e caído na vala de águas pluviais do canteiro central.

No local, um jovem de 24 anos, que se identificou como passageiro do veículo, foi atendido pelos bombeiros. Ele estava consciente e orientado, mas apresentava um ferimento na boca e reclamava de dores no ombro direito. Ele foi transportado ao Instituto Hospital de Base de Brasília (IHBB) para receber cuidados médicos. O condutor do veículo não estava presente no local do acidente.