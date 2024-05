O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado após veículo colidir com poste, às 19h46 do último domingo (26), empregando duas viaturas.

O incidente ocorreu no Setor de Clube Sul, Trecho 04, próximo à Academia de Tênis.

O condutor de 24 anos, foi avaliado e não precisou ser transportado ao hospital. No entanto, a passageira, de 26 anos, foi atendida pelos socorristas e transportada ao IHBB, apresentando crise nervosa e queixas de dores no tórax.