Memorial TJDFT lança edital para exposições de arte e lançamentos de livros em 2024

Podem participar do processo seletivo pessoas físicas maiores de 18 anos ou menores acompanhadas de seu representante legal

O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT), por meio da 1ª Vice-Presidência, anuncia o lançamento do edital do processo de seleção de propostas para exposição temporária de arte e lançamento de livros no Memorial TJDFT – Espaço Desembargadora Lila Pimenta Duarte para o ano de 2024. As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas no período de 27 de novembro de 2023 até 23 de fevereiro de 2024. Confira o edital na íntegra.

Podem participar do processo seletivo pessoas físicas maiores de 18 anos ou menores acompanhadas de seu representante legal; artistas plásticos consagrados e novos talentos das artes visuais, bem como pessoas jurídicas de direito público ou de direito privado sem fins lucrativos. Cada candidato poderá inscrever uma proposta individual ou coletiva e os livros e as obras deverão ser originais.

Os trabalhos serão selecionados pela Comissão designada pela 1ª Vice-Presidência do TJDFT. Ao todo, serão selecionadas cinco propostas para exposição de obras de arte e cinco para lançamento de livros no Memorial TJDFT, para o calendário de 2024. A Comissão avaliará as obras a partir dos critérios de adequação da proposta ao espaço físico; qualificação da proposta (originalidade e qualidade técnica); grau de interesse dos públicos interno e externo (proposta inédita e atratividade do tema); perspectiva de contribuição histórica e de enriquecimento sociocultural da comunidade; representatividade da cultura brasileira e objetivos da Justiça.

Como se inscrever?

A proposta deverá ser entregue, preferencialmente, por e-mail ou pelos Correios, no período de 27 de novembro de 2023 até 23 de fevereiro de 2024. As inscrições por e-mail devem ser encaminhadas para o endereço eletrônico [email protected] e constar no campo assunto “Edital 8/2023 Memorial TJDFT, Ano 2024”. A confirmação será feita por e-mail do Núcleo de Apoio à Preservação da Memória Institucional (NUAMI).

Já para realizar as inscrições pessoalmente ou pelos Correios a proposta deverá ser entregue ou remetida ao seguinte endereço: Núcleo de Apoio à Preservação da Memória Institucional – Nuami Memorial TJDFT. Fórum Desembargador Milton Sebastião Barbosa Praça Municipal, Lote 1, Bloco A, 10º Andar, Ala A Brasília – DF. CEP: 70094-900.

Para mais informações e formulários de inscrição, acesse a página do Memorial TJDFT. Em caso de dúvida, entre em contato com o Memorial pelos telefones (61) 3103-5894, (61) 3103- 5893 ou pelo e-mail [email protected].