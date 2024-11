Membros dos Consegs elegem dois participantes que atuarão no Conselho Distrital de Segurança

Nesta terça-feira (19), a eleição dos membros dos Conselhos Comunitários de Segurança do Distrito Federal (Consegs) que participarão do Conselho Distrital de Segurança Pública (Condisp) foi realizada na sede da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal. Aguida Maciel e Danielle Carvalho, dos Consegs, respectivamente, do Recanto das Emas e do Guará foram eleitas por maioria dos presentes e o nome de ambas representam indicação formal do presidente do Condisp, secretário de Segurança Pública do DF, Sandro Avelar.

Participaram da eleição o secretário de Segurança Pública do DF, Sandro Avelar, 23 representantes dos Consegs e o chefe da Unidade Gestora dos Conselhos Comunitários de Segurança, coronel Paulo André.

“Os Conselhos Comunitários identificam os problemas locais e atuam por meio de um trabalho voluntário de interlocutores, direcionando esforços para a implementação de medidas concretas relacionadas à segurança e ao cumprimento de políticas públicas. Esses conselhos convidam os setores responsáveis a buscar soluções para as demandas apresentadas ou encaminhar as questões pertinentes, promovendo um modelo que compartilha responsabilidades. No Distrito Federal, a população reconhece, cada vez mais, que a integralidade é o alicerce principal dessa iniciativa. A união entre sociedade civil, forças de segurança e órgãos públicos é considerada a estratégia mais eficaz para alcançar o objetivo de uma segurança integral nas regiões”, disse Sandro Avelar.

As demandas previstas pelos Consegs, que serão apresentadas durante o Conselho Distrital de Segurança Pública (Condisp), representam o acompanhamento social das atividades de segurança pública, propondo diretrizes para a promoção da segurança e defesa social, além da prevenção e repressão à violência no Distrito Federal. Ao todo, o conselho é composto por 34 conselheiros titulares cujos representantes da sociedade civil e da segurança pública, entidades de classe, poder público, imprensa, instituições acadêmicas e órgãos governamentais e não governamentais.

“O Condisp tem esse papel consultivo, propositivo e de acompanhamento social das atividades de segurança pública, validado por todos os que realmente querem, estrategicamente, melhorias e edificações reais para o Distrito Federal. E com as demandas abordadas e validadas poderemos implementá-las durante o evento da Conferência Distrital, no final deste mês”, finalizou Avelar.

Confedisp

Durante a reunião também foram apresentadas as pautas de encontros previstos para os próximos dias que acontecem durante a Conferência Distrital de Segurança Pública (Confedisp). A atuação dos Consegs, em conjunto com o poder público promove aproximação à população, tanto no recebimento de solicitações e demandas, quanto na disseminação de informações em prol da integração de políticas públicas de segurança no DF.

Inserida no eixo Cidadão Mais Seguro do programa DF Mais Seguro – Segurança Integral, da SSP-DF, a conferência vai abordar as causas e consequências da criminalidade, da violência e da insegurança, priorizando projetos, ações e serviços voltados para a manutenção da ordem pública.

A Confedisp é um evento programado para atuar como instância de consulta e participação social, que reúne representantes da sociedade civil e da segurança pública, entidades de classe, poder público, imprensa, instituições acadêmicas e órgãos governamentais e não governamentais para discutir diversos temas relacionados à segurança pública.

Qualquer pessoa pode participar. As inscrições estão abertas até segunda-feira (25) pelo endereço confedisp.com.br. O evento, pioneiro no Distrito Federal, reunirá sociedade civil, entidades de classe e representantes do poder público para debater as diretrizes do Plano Distrital de Segurança Pública e Defesa Social (PDISP).

Ao final da conferência, estão programados painéis temáticos e plenárias entre os dias 26 e 28 deste mês, no auditório do ParlaMundi Centro de Convenções, quando serão definidas as diretrizes para nortear as ações de segurança no DF nos próximos anos.

*Com informações da Agência Brasília