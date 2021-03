Suspeito estava com mais dois adultos e um bebê no carro. Policiais afirmam que o veículo exalava cheiro de maconha

A 38ª Delegacia de Polícia (Vicente Pires) deteve na madrugada deste sábado (20) um mecânico de 25 anos por circular após às 22h no Distrito Federal, o que está proibido devido ao toque de recolher decretado no último dia 8. O suspeito estava usando o carro de um cliente.

O mecânico contou aos policiais que o carro não era dele e que fez uso do veículo sem consentimento do dono. Disse ainda que não possui carteira nacional de habilitação. No veículo, havia ainda um homem de 23 anos, uma mulher de 19 e uma criança de três meses de idade no veículo.

Policiais contam que, ao abordar o veículo, foi possível notar um forte cheiro de maconha. O mecânico confessou ter fumado.

Os envolvidos foram levados à 12ª Delegacia de Polícia (Taguatinga Centro) e liberados em seguida após assinarem um termo circunstanciado. O carro usado pelo mecânico, um Hyundai Azera, foi apreendido e será entregue ao proprietário.