Mais viagens da Rodoviária do Plano ao Noroeste

A medida visa ampliar conforto e segurança dos passageiros dos ônibus da Linha 0.016

Os usuários do transporte público coletivo do DF terão, a partir desta segunda-feira (22), mais opções de viagens de ônibus entre a Rodoviária do Plano Piloto e reagião do Noroeste. Pois, a Linha 0.016, operada por miniônibus, terá um acréscimo de 49 viagens, totalizando 105 saídas por dia de segunda a sexta-feira.

Implantada pela Secretaria de Transporte e Mobilidade (Semob), a medida vai aumentar a capacidade total de transporte da Linha 0.016, oferecendo mais conforto e segurança aos passageiros. Com quase o dobro de viagens, haverá uma partida em média a cada quatro ou cinco minutos nos horários de pico, em sentido circular entre a Rodoviária do Plano Piloto e o Noroeste, passando também pelo Setor Hospitalar Norte e por localidades do final da Asa Norte.

Os ônibus da Linha 0.016 começam a circular às 5h40. A última partida da Rodoviária do Plano ocorre às 23h. A nova tabela horária, com as viagens que foram acrescidas, estará disponível no site DF no Ponto, a partir da próxima semana.

As informações são da Agência Brasília