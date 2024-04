“Mau negócio”: PCDF desarticula grupo suspeito de aplicar mais de 300 golpes de estelionato em Samambaia

Na tarde da última sexta-feira (19), a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), por meio da 32ª DP (Samambaia), deflagrou a operação “MAU NEGÓCIO”, desvendando uma organização criminosa que protagonizou mais de 300 casos de estelionato entre 2021 e 2023 na região administrativa de Samambaia. A ação resultou na prisão preventiva de dois integrantes da alta cúpula e na solicitação de bloqueio de valores em contas bancárias dos investigados, totalizando cerca de R$600.000,00.

Os criminosos criaram três concessionárias de veículos de “fachada” (WM MOTORS, BOSS NACIONAIS e IMPORTADOS, e INOVA MULTIMARCAS), atraindo consumidores com anúncios de veículos nas redes sociais a preços abaixo do mercado. Os vendedores, então, ludibriavam os clientes cobrando valores de entrada/sinal para a compra dos automóveis, prometendo a entrega em até 07 dias. No entanto, após o pagamento e o prazo ultrapassado, os clientes descobriam que toda a documentação assinada era para uma “assessoria de crédito” e que nenhuma venda de veículo havia sido realizada, deixando os consumidores sem o bem e sem a devolução da entrada/sinal.

Os investigados foram indiciados pelos crimes de promover, constituir ou integrar organização criminosa, além dos crimes de estelionato. As investigações continuam para localizar e prender os demais integrantes da organização criminosa, bem como para identificar outros estabelecimentos comerciais que possam estar envolvidos em golpes semelhantes atualmente.

WM MOTORS



Endereço: QS 108, conjunto 04, lote 02, Samambaia Sul/DF







BOSS NACIONAIS E IMPORTADOSEndereço: QS 108, conjunto 08, lote 03, Samambaia Sul

INOVA MULTIMARCASEndereço: QS 108, conjunto 04, lote 01, loja 02, Samambaia Sul/DF

As três concessionárias foram fechadas após o início das investigações, indicando que foram constituídas para a aplicação de golpes, sendo a venda de veículos uma exceção.