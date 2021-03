Mano, da banda Trem das Cores, morre de Covid-19

O também produtor e músico, Cacá Silva, utilizou seu perfil no facebook para lamentar o falecimento do percussionista

O baterista João Santos Filho, também conhecido como Mano, faleceu na nesta terça-feira (9) devido a complicações da Covid-19. O músico era uma forte influência do estilo Axé Music, na capital federal. Além disso, ele era produtor musical.

Fundador da banda Trem das Cores, Mano recebeu homenagens de amigos. O também produtor e músico, Cacá Silva, utilizou seu perfil no facebook para lamentar o falecimento do percussionista.

“Lamento informar que o Mano, baterista da Banda Trem das Cores faleceu na noite de ontem. Que DEUS conforte os familiares, amigos e fãs! Perdemos um amigo e guerreiro, um profissional que lutou em prol do coletivo, em prol do Carnaval de Rua de Brasília. Ele é um dos percursores da Axé Music no DF junto com a sua banda Trem das Cores. Cumpriu com louvor sua missão!!!!”, postou o artista.