Por volta das 19h30 desta quarta-feira (27), 19h30, as equipes da Unidade de Operações Aéreas do Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) foram acionadas pela Central Estadual de Transplantes do DF para mais um transporte – desta vez, do sétimo coração captado para doação de órgãos este ano.

De Goiânia para a Base Aérea de Brasília, o coração e a equipe médica foram transportados a bordo do avião da FAB. Da Base Aérea para o Instituto de Cardiologia e Transplantes do Distrito Federal (ICTDF), no Hospital das Forças Armadas (HFA), a aeronave Sentinela 01, do Detran-DF, fez o transporte do órgão.

Desde 2015, 63 órgãos já foram transportados para o DF por meio de uma parceria do Detran-DF com o Samu. A agilidade é imprescindível para o aproveitamento dos órgãos nos transplantes.

*Com informações do Detran-DF