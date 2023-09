Mais ônibus para passageiros de Samambaia, Granja do Torto e Plano Piloto

Semob implanta três novas linhas para atender as localidades a partir de segunda (2)

Os passageiros de Samambaia, do Plano Piloto e do Núcleo Rural Boa Esperança II, na Granja do Torto, vão contar com reforço da operação de ônibus do sistema de transporte público coletivo a partir de segunda-feira (2). A Secretaria de Transporte e Mobilidade do DF (Semob) criou as linhas 109.3, 128.2 e 807.5 a fim de aumentar a oferta de viagens para esses usuários.

A 109.3 vai circular entre a Rodoviária do Plano Piloto, o Setor Comercial Sul – passando também nas proximidades dos hospitais de Base (HBDF) e Sarah Kubitschek – e o Shopping Pátio Brasil, na W3 Sul. O serviço também vai facilitar o deslocamento entre a Esplanada dos Ministérios e os setores de Autarquias e Bancário Sul, facilitando o acesso dos passageiros aos órgãos públicos.

Ao todo, a nova linha terá 131 horários, entre 5h30 e 21h05, sendo que o intervalo entre as viagens nos horários de pico será de cinco minutos. A tarifa é R$ 2,70. Por conta dessa nova operação, a 0.109, que faz trajeto circular na região central de Brasília, terá o número de viagens reduzido.

Já os passageiros no Núcleo Rural Boa Esperança II, na Granja do Torto, vão passar a contar com a nova linha 128.2, com quatro saídas (7h28, 12h16, 13h44 e 16h40) a partir da Rodoviária do Plano Piloto nos dias úteis. A tarifa é R$ 3,80.

Por sua vez, a circular 807.5 será criada para atender os passageiros que precisam se deslocar da Estação Furnas, em Samambaia Sul, para a unidade do Sest Senat, que fica na QS 420 de Samambaia Norte. O serviço terá quatro horários (7h40, 11h50, 13h18 e 17h25) nos dias úteis. A passagem vai custar R$ 2,70.

Participação

Sempre que houver necessidade de novas linhas de ônibus ou aumento na quantidade de horários de viagens, qualquer cidadão pode acionar a Semob por meio da Ouvidoria, pelo 162 ou diretamente no site do Participa DF.

“Monitoramos as operações para otimizar as linhas de ônibus e fazer as intervenções necessárias para melhorar o transporte público coletivo. Além disso, quando as solicitações dos usuários indicam a necessidade de alterar ou criar uma nova linha, a equipe da Semob vai a campo e avalia a demanda”, explica o subsecretário de Operações, Márcio Antônio de Jesus.

Serviço

Novas linhas

→ 109.3 – Rodoviária do Plano Piloto/Esplanada/Setor de Autarquias Sul/Pátio Brasil

Tarifa: R$ 2,70

Empresa: Piracicabana

→ 128.2 – Rodoviária do Plano Piloto/W3 Norte/Granja do Torto/Boa Esperança II

Tarifa: R$ 3,80

Empresa: Piracicabana

→ 807.5 – Metrô Furnas/ Sest Senat

Tarifa: R$ 2,70

Empresa: Urbi

Com informações da Agência Brasília