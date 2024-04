Mais de 800 vagas disponíveis para o programa de capacitação QualificaDF Móvel

O programa QualificaDF Móvel está com as inscrições abertas para preencher as 880 vagas abertas para diversos cursos de qualificação profissional. Esse é 6º Ciclo da 2ª etapa do programa e os interessados devem se inscrever até terça (23), no site da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda (Sedet). O início das atividades está previsto para o dia 2 de maio.

Os cursos terão duração total de 80 horas/aula e serão ministrados nas unidades móveis da Sedet em São Sebastião, Itapoã, Ceilândia e Planaltina. O programa QualificaDF Móvel promove qualificação profissional em design de sobrancelhas, maquiagem profissional, atendente de farmácia, manutenção de celular, design gráfico, operador de micro, auxiliar administrativo, administração de serviços hospitalares e cabeleireiro.

“No ano passado, qualificamos quase 50 mil pessoas, sempre em cursos que atendem à demanda do mercado de trabalho. Esse ano queremos ultrapassar esses números, pois a capacitação gera mais que expectativa. Gera, acima de tudo, oportunidade. O QualificaDF Móvel é um grande exemplo disso, em muitos cursos os alunos já saem empregados. Isso é transformação na vida, não somente do aluno, mas de toda a família”, afirma o secretário de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda do DF, Thales Mendes.

Confira o edital de chamamento público nº 17/2024 neste link.

Com informações da Agência Brasília