Corpo é encontrado em um incêndio em parque no Guará

Na madrugada desta segunda-feira (22), o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado para atender a uma ocorrência de incêndio no Parque Denner, localizado na QE 42 do Guará II. Três viaturas foram empenhadas para conter as chamas.

Ao chegar ao local por volta das 01h58, a equipe de socorro constatou que o incêndio ocorreu na guarita do parque, a qual servia como moradia para pessoas em situação de rua.

Durante as operações de combate ao fogo, os bombeiros fizeram descobriram o corpo carbonizado de um homem, aparentando ter entre 30 a 40 anos de idade, foi encontrado fora da edificação.