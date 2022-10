Mais de 6,7 mil urnas estão prontas para serem distribuídas pelo DF

Os mais de 6 mil dispositivos eleitorais serão transportados até os locais de votação amanhã, sexta-feira (28)

Na manhã desta quinta-feira (27), 20 caminhões a serviço do Tribunal Regional Eleitoral (TRE) estão sendo carregados com as 6.748 urnas eletrônicas a serem utilizadas no segundo turno das eleições no próximo domingo (30). Toda a movimentação é acompanhada e monitorada pelas forças de segurança do DF, além de servidores e fiscais do órgão.

Nos próximos dias até a votação, a programação é o transporte das urnas para os 610 locais de votação nesta sexta (28); o início dos trabalhos de sorteio das urnas que passarão pelo teste de integridade com e sem biometria no dia da eleição no sábado (29), dentro da Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF); e, por fim, as eleições presidenciais no domingo.

Neste segundo turno, as eleições no DF se restringem apenas aos candidatos à presidência, Jair Messias Bolsonaro (PL) e Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Nos últimos 25 dias desde a primeira votação, que aconteceu em 2 de outubro, algumas irregularidades cometidas por apoiadores foram flagradas e penalizadas pela Justiça Eleitoral do DF.

De acordo com o TRE-DF, durante o período do dia 3 até a última quarta-feira (26), foram feitas 250 denúncias de propaganda eleitoral irregular, recebidas pelo Sistema Pardal e direcionadas ao Ministério Público Estadual (MPE), braço da Procuradoria-Geral Eleitoral do MP Federal (MPF).

Do total, 177 denúncias eram casos de propaganda veiculada na internet, rádio e tv. Algumas serviram apenas para a tomada de ciência do órgão, uma vez que houve casos em que a propaganda não foi considerada irregular. Ainda 60 denúncias estão em análise pela equipe de fiscalização e outras 13 estão pendentes de documentação.

As principais ocorrências relatadas nas denúncias são propagandas na internet com divulgação de desinformações; o uso de bem público para realização de propaganda eleitoral; o uso de carros de som com propaganda eleitoral sem carreata/passeata; propaganda eleitoral em propriedade particular fora das especificações da legislação eleitoral; e panfletos com propaganda eleitoral negativa do candidato adversário.

Segurança reforçada

Para o segundo turno da eleição, a Secretaria de Segurança Pública (SSP/DF) elaborou um Protocolo de Ações Integradas (POI) para garantir a segurança, a mobilidade urbana e a preservação do patrimônio público no próximo domingo (30). De acordo com a pasta, imagens e informações serão direcionados ao Centro Integrado de Operações de Brasília (Ciob).

De acordo com o secretário de Segurança Pública, Júlio Danilo, o protocolo colocado em prática no primeiro turno “se mostrou bastante eficiente, sendo necessário fazer pequenos ajustes internos”. Por isso, o planejamento prevê reforço do policiamento nos pontos de votação, nos locais de apuração de votos, na segurança de juízes eleitorais e na prevenção e no monitoramento de crimes eleitorais, além das equipes de atendimentos de emergência.

No trânsito, a Esplanada dos Ministérios permanecerá sem intervenções de trânsito ou pedestres no dia da votação. Qualquer mudança ocorrerá somente em caso de necessidade, conforme avaliação do gabinete de gestão estratégica. O acesso à Praça dos Três Poderes pode ser restrito, caso seja detectada movimentação de público para o local. A população será avisada previamente por meio dos canais oficiais do Governo do Distrito Federal (GDF) e imprensa.

O Detran-DF atuará no controle e na organização do trânsito nas proximidades de pontos de votação em todo DF. A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) será responsável pela escolta de juízes eleitorais e promotores. Todas as unidades das forças de segurança, próximas aos locais de votação, estarão com efetivo reforçado e de prontidão para atuar, caso necessário.

A Polícia Federal (PF) terá equipes em cada uma das 19 zonas eleitorais, para atuar em casos de crimes eleitorais no dia do pleito. Toda a Segurança Pública e órgãos locais e federais que participam da operação estarão em condições de atuar em caso de possíveis atos públicos ou manifestações durante a apuração e após a divulgação dos resultados.