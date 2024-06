Mais de 640 vagas de emprego abertas nas agências do trabalhador

As agências do trabalhador do DF estão com 646 oportunidades de colocação profissional disponíveis nesta terça-feira (25). As vagas exigem níveis diferentes de escolaridade e estão distribuídas em diversas regiões administrativas. Além da remuneração, todas dispõem de benefícios. O maior valor é encontrado em uma vaga para padeiro em Samambaia, que oferta R$ 2.500. Outras 16 vagas para a função estão abertas na mesma cidade, com rendimentos de R$ 1.515, e no Guará, onde os selecionados receberão R$ 1.800.

Ainda no ramo alimentício, há 28 oportunidades para açougueiro em Ceilândia, Vila Planalto, Samambaia e Vicente Pires, com remunerações de R$ 1.619,30 a R$ 2.172. O cargo de auxiliar de cozinha também se destaca, com 25 chances disponíveis em Samambaia, na Asa Sul e sem local fixo de trabalho – todas cobram ensino fundamental completo. Já para a função de atendente de lanchonete estão abertas 78 vagas em Taguatinga, Vicente Pires, Lago Norte e Guará. As duas profissões têm salários de R$ 1.412 a R$ 1.524,60.

Para participar dos processos seletivos, basta cadastrar o currículo no aplicativo Sine Fácil ou ir a uma das 14 agências do trabalhador, das 8h às 17h, durante a semana. Mesmo que nenhuma das vagas do dia seja atraente ao candidato, o cadastro vale para oportunidades futuras, já que o sistema cruza dados dos concorrentes com o perfil que as empresas procuram.

Empregadores que desejam ofertar vagas ou utilizar o espaço das agências do trabalhador para entrevistas podem se cadastrar pessoalmente nas unidades ou pelo aplicativo do Sine Fácil. Também é possível solicitar atendimento pelo e-mail [email protected]. Pode ser utilizado, ainda, o Canal do Empregador, no site da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda do Distrito Federal (Sedet-DF).

*Com informações da Agência Brasília.