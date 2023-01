Mais 319 policiais militares vão reforçar a segurança do DF

Celina Leão participou da formatura dos novos praças e destacou a importância do aumento do contingente da corporação

A governadora em exercício, Celina Leão, acompanhou, na noite desta quinta-feira (26), a cerimônia de formatura do 9º Curso de Formação de Praças. São 319 novos policiais militares para reforçar a tropa, sendo 264 homens e 55 mulheres. O curso teve início no dia 13 de julho de 2022 e encerrou-se hoje. Celina Leão destacou a importância do fortalecimento das forças de segurança da cidade.

“É um dia de muita alegria para nós, um reforço importante para a Polícia Militar. É uma turma já treinada, esteve presente no dia 8 [de janeiro, dia dos atos antidemocráticos]. Esta é mais uma de nossas ações na melhoria da segurança pública”, reforçou Celina Leão. “Os que estão aqui neste curso de formação faziam parte de um cadastro reserva do concurso, mas foi o cadastro reserva que levou vocês a estarem lá no dia 8. Quando o Distrito Federal precisou de vocês, vocês estavam lá, servindo em um dia difícil”, afirmou a governadora em seu discurso na cerimônia.

A comandante da Academia da Polícia Militar, coronel Carla Menezes, destacou a importância do aumento do efetivo policial militar para as forças de segurança.

“Essa entrega de hoje, 319 novos soldados, vem somar na complementação do efetivo da Polícia Militar e tem como resultado a melhoria na segurança da população. São mais policiais que estarão nas ruas fazendo o patrulhamento, atendendo a população”, ressaltou a oficial.

O secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Sandro Avelar, disse que a formatura de uma turma sempre contribui para a renovação da PMDF, o que é uma alegria. “Os que estão entrando vão carregar os mesmos valores que os que estão saindo vão deixar. É uma instituição muito tradicional e quando a vemos renovada ficamos felizes”, frisou o secretário. “Os formandos passam agora a fazer parte da melhor Polícia Militar do Brasil”, finalizou Avelar.

Com informações da Agência Brasília