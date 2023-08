Mãe que torturou própria filha de 7 anos é presa no Sol Nascente

A criança apresentava o rosto muito ao ser resgatada pela polícia. A mãe confessou que desferiu cinco tapas contra criança como correção

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) prendeu em flagrante uma mulher, de 29 anos, pela prática dos crimes de tortura castigo, abandono de incapaz, coação no curso do processo e receptação. A mulher teria torturado e espancado a própria filha de apenas 7 anos, no Sol Nascente.



Após denúncia anônima, equipes da 19ª Delegacia de Polícia (Ceilândia Norte) foram até o local e, além de encontrarem a criança sozinha em casa e sem alimentação, constataram que a criança apresentava o rosto muito lesionado. As lesões teriam sido praticadas pela mãe da criança, como forma de castigo, de acordo com a polícia.



A mulher estava trabalhando em um grande mercado situado no SIA. A polícia foi até o local e realizou a prisão da autora. Ela confessou que desferiu cinco tapas no rosto da menina como forma de correção e admitiu que se excedeu no castigo dado.



Ainda de acordo com a polícia, a mulher ameaçou a integridade física de uma vizinha, caso chamasse a polícia. E no momento da prisão portava um aparelho de telefone celular produto de furto quando foi capturada.



A investigada foi autuada em flagrante delito e encaminhada à carceragem da PCDF, onde aguardará audiência de custódia. Foi aplicada a Lei Henry Borel ao caso, e foram requeridas medidas protetivas para a criança.