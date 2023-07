MAB Educativo encerra férias com oficinas gratuitas para crianças

Imersão didática no Museu de Arte de Brasília ocorre nos dias 29 e 30 de julho com atividades lúdicas e visitas guiadas

As férias estão chegando ao fim, mas ainda há tempo para a criançada se divertir. Neste fim de semana ocorre o Finde Férias, uma imersão para o público infantil no acervo de obras e esculturas do Museu de Arte de Brasília (MAB). O evento faz parte do projeto MAB Educativo, realizado pela iniciativa Mediato com recursos do Fundo de Apoio à Cultura (FAC) da Secretaria de Cultura e Economia Criativa (Secec). A participação é gratuita e não requer inscrição – basta chegar e aproveitar.

Neste sábado (29), a partir das 10h15, haverá oficinas de “mão na massa” no Laboratório Artístico do museu. Os temas são: Brincando com as formas na primeira infância (10 vagas), Colagem Abstrata (20), Arte Cinética (20), Câmara Escura (15) e Stencil (20). Cada oficina é indicada para uma faixa etária específica.

Já no domingo (30), a partir das 10h30, vão ser realizadas atividades lúdicas, como amarelinha, bolinha de gude, adedonha, passa anel, bambolê, entre outras. Cada uma terá 10 vagas e são indicadas para crianças a partir de 6 anos. No mesmo dia haverá um mediador fluente em Libras para garantir maior acessibilidade ao público surdo.

O MAB Educativo é realizado com recursos do Fundo de Apoio à Cultura (FAC). A participação é gratuita e não requer inscrição | Foto: Divulgação/MAB

O MAB Educativo oferece visitas guiadas ao público espontâneo e para grandes grupos, como instituições de ensino, todos os dias, exceto nas terças-feiras – quando o museu está fechado. “Pensamos em fechar o mês de férias com uma programação diferente”, conta a coordenadora pedagógica do MAB Educativo, Luênia Guedes. “Queremos criar a cultura de ocupação do espaço, para que as famílias comecem a frequentar aos finais de semana e entendam o museu como um lugar de brincar”, pontua.

Visitas guiadas

Escolas públicas, particulares e outras instituições que tiverem interesse em participar das visitas guiadas devem agendar a experiência pelo site Mediato Conecta. Já o público em geral que quiser conhecer os tesouros do MAB não precisa marcar horário: basta ir ao museu e aguardar o próximo tour.

Confira a programação:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

⇒ Sábado (29)

→ 10h15 – Oficina Brincando com as formas na primeira infância (18 meses a 3 anos, 10 vagas)

→ 11h30 – Oficina de Colagem Abstrata (a partir de 7 anos, 20 vagas)

→ 14h30 – Oficina de Arte Cinética (a partir de 8 anos, 20 vagas)

→ 15h30 – Oficina de Câmara Escura (a partir de 10 anos, 15 vagas)

→ 16h30 – Oficina de Stencil (a partir de 8 anos, 20 vagas)

‌ ⇒ Domingo (30)

Jogos e Brincadeiras (a partir de 6 anos, 10 vagas por atividade)

→ 10h30 – Jogo das técnicas

→ 11h30 – Pula corda e Jogo do elástico

→ 14h30 – Baralho de palavras

→ 15h30 – Amarelinha e Bolinha de gude

→ 16h30 – Caça-escultura

→ 17h30 – Adedonha e Bambolê

Serviço

Finde Férias

Data: sábado (29) e domingo (30)

Horário: a partir das 10h15

Endereço: Museu de Arte de Brasília (MAB) – Setor de Hotéis e Turismo Norte, Trecho 1, Projeto Orla

Acesso gratuito.

Com informações da Agência Brasíliia