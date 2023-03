Locatário é condenado a 17 anos de prisão por matar proprietário de imóvel

Ainda de acordo com o processo, o homem era locatário de um apartamento da vítima que possuía débitos de aluguéis

O Tribunal do Júri do Riacho Fundo condenou a 17 anos e seis meses de prisão, nessa terça-feira (21), um homem por assassinar o dono do imóvel em que morava, além de corrupção de menor.

Segundo a denúncia do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT), com o auxílio de um comparsa, Andrezínio Remos do Prado contratou um adolescente para matar Luiz Celso Albuquerque da Silva.

Ainda de acordo com o processo, Andrezínio era locatário de um apartamento de Luiz, que possuía débitos de aluguéis. Com os atrasos, a vítima pediu que o homem deixasse o imóvel.

Assim, em setembro de 2013, enquanto Luiz trabalhava no Setor de Chácaras do Riacho Fundo I, o adolescente matou a vítima com diversos disparos de arma.

Segundo o juiz, Andrezínio

apresenta maus antecedentes devido a uma condenação penal transitada em julgado em 2017. O magistrado também destacou as consequências do crime: uma criança de nove anos de idade experimentou o trauma da morte do pai.

O acusado respondeu ao processo solto e, segundo o juiz, “o fato ocorreu há mais de nove anos, não havendo notícia de que a liberdade do acusado tenha causado risco à ordem pública nesse período. Não há motivo para suspeitar que o réu queira furtar-se da aplicação da lei penal. Em suma, não há fato contemporâneo que justifique a decretação da prisão preventiva”. Logo, o réu poderá recorrer em liberdade.