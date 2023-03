PMDF prende 6 pessoas em operação

Operação feita pela PMDF na Estação Rodoviária de Brasília trouxe grandes resultados para o combate ao tráfico de drogas

Operação feita pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) na Estação Rodoviária de Brasília trouxe grandes resultados para o combate ao tráfico de drogas. A ação aconteceu com o apoio do Batalhão de Policiamento com Cães (BPCães) nesta quinta-feira (23).

Durante a operação, cerca de 50 pessoas foram abordadas. Uma mulher foi presa acusada de tráfico de substância entorpecente após ser flagrada comercializando porções de crack para um homem. Cinco pessoas foram detidas por uso e porte de entorpecentes e um detido por receptação.