Lobo-guará é resgatado de terreno baldio

O animal, uma espécie ameaçada de extinção

Nesta quinta-feira (19), uma operação conjunta entre Policiais Militares do Batalhão de Policiamento Ambiental (BPMA) e agentes do 15° Batalhão da Polícia Militar resultou no resgate bem-sucedido de um lobo-guará que se encontrava em um terreno baldio no Setor de Chácaras 26 de Setembro, em Brasília.

O animal, uma espécie ameaçada de extinção, foi encontrado em bom estado de saúde e sem ferimentos aparentes. Após a captura, os policiais decidiram reinseri-lo em seu habitat natural, levando-o de volta ao Parque Nacional de Brasília, onde poderá viver livremente e em segurança.

O resgate do lobo-guará foi possível graças à rápida resposta das autoridades locais e à colaboração entre as forças de segurança.