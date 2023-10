Cine Drive-In chega a Samambaia, Recanto das Emas e Santa Maria

O projeto oferecerá espaço para até 3.500 carros nos dias de exibição, com uma expectativa de receber até 10 mil pessoas

O circuito Cine Drive-In nas Cidades leva sessões gratuitas de cinema a três regiões administrativas do Distrito Federal até o dia 16 de novembro. As primeiras sessões começam em Samambaia e vão até o dia 25 de outubro, na Quadra 302, no estacionamento da Castelo Forte, em comemoração aos 34 anos da Região Administrativa. Com o apoio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa (Secec-DF), o cinema itinerante também passará pelas regiões do Recanto das Emas e Santa Maria.

Em cada cidade, o circuito permanecerá por 7 dias, totalizando 21 dias de exibições de filmes consagrados e recomendados para todas as idades. O projeto oferecerá espaço para até 3.500 carros nos dias de exibição, com uma expectativa de receber até 10 mil pessoas ao longo da temporada.

De acordo com a Secec, o Cine Drive-In tem como objetivo promover a cultura, a economia e ampliar o acesso à população que tem poucas oportunidades de ir ao cinema. “O projeto tem como essência a democratização dessa forma de arte tão apreciada que é o cinema. O formato do evento promove a aproximação de famílias, especialmente porque as exibições são adequadas para todas as idades”, enfatiza o secretário de Cultura e Economia Criativa Claudio Abrantes.

Além de proporcionar entretenimento para os moradores, o projeto impulsiona a economia local, gerando renda para toda a cadeia produtiva. “Não podemos deixar de destacar os empregos criados nas regiões onde o circuito estará presente, bem como o impacto econômico positivo gerado em torno desse evento. Mais uma vez, reforço que essa parceria entre o poder executivo e o legislativo, alocando recursos para promover a cultura, fortalece toda a cadeia de produção cultural”, acrescenta Abrantes.

Como obter ingressos

Os ingressos gratuitos estão disponíveis na plataforma Sympla. Para as sessões em Samambaia, os ingressos de entrada já estão esgotados.

De acordo com a organização, serão permitidas até 4 pessoas por carro. As vagas serão alocadas por ordem de chegada, e carros maiores serão direcionados para áreas específicas a fim de não prejudicar a visão dos ocupantes de veículos menores.

Após estacionar, os veículos devem manter o motor e os faróis desligados durante a sessão. A saída dos veículos só será permitida após o término das sessões. Em caso de emergência, as equipes do circuito podem ser acionadas por meio do pisca-alerta.

Programação em Samambaia

Sexta (20/10)

18h30: Super Mario Bros (O Filme)

20h40: Thor Amor e Trovão

Sábado (21/10)

18h30: Toy Story 4

20h40: Jungle Cruise – A Maldição dos Confins da Selva

Domingo (22/10)

18h30: Gato de Botas 2

20h40: Dungeons & Dragons Honra entre Rebeldes

Segunda (23/10)

18h30: Big Hero 6

20h40: Doutor Estranho no Multiverso da Loucura

Terça (24/10)

18h30: Zootopia

20h40: Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania

Quarta (25/10)

18h30: Lightyear

20h40: Megan

Serviço

Cine Drive-In de Cinema 6ª edição

19 a 25/10 – Samambaia

1º a 7/11 – Recanto das Emas

10 a 16/11- Santa Maria

A programação completa está disponível nas redes sociais do Circuito.

*Com informações de Josiane Borges, da Agência Brasília