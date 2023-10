Diego Moreira: descanse em paz grande amigo!

Ele enfrentava uma batalha contra o câncer. A despedida e últimas homenagens a ele, serão prestadas nesta sexta-feira (20)

O empresário Diego Moreira, de 31 anos, faleceu nesta quinta-feira (19). Diego trabalhou na área de tecnologia do Jornal de Brasília, onde com muito profissionalismo, deixou sua marca. Ele enfrentava uma batalha contra o câncer. A despedida e últimas homenagens a ele, serão prestadas nesta sexta-feira (20), na Capela Templo Ecumênico, das 14h às 16h.

Diego deixou dois filhos, Heitor Oliveira e Davi Luca. O irmão dele, e parceiro de trabalho, Tiago Moreira, acredita que ele deixou um legado de inspiração para todos que tiveram a sorte de o conhecer em vida.

Para Tiago, Diego sempre foi um exemplo de determinação e perseverança, que enfrentou os desafios da vida com um sorriso no rosto e uma fé inabalável. Sua coragem era contagiante. “Podemos tentar encontrar as palavras certas, mas é impossível”, acrescentou.

Com a dor da perda, Tiago observa que Deus escolheu o irmão para ser um instrumento de bondade e misericórdia. “Ele tocou tantas vidas e deixou um impacto duradouro em todos nós”. A partida dele vai deixar um vazio imenso nos corações dos familiares e amigos, mas Tiago afirma que ele está em um lugar melhor. “Sua memória viverá eternamente em nossas lembranças. Obrigado por ter sido um homem, pai, namorado e irmão incrível. Descanse em paz”, finalizou.

O gerente de tecnologia da informação, Geraldo França, trabalhou com Diego no Jornal de Brasília, e se lembra dos momentos com o querido amigo. “Ele me surpreendeu com o seu jeito único, cativante e divertido”. Geraldo o viu se transformar em um colaborador e profissional exemplar, e encontrou nele um braço direito na equipe de Tecnologia do Jornal.

Geraldo o viu se tornar um pai exemplar e acompanhou a dedicação dele ao cuidar de familiares doentes. “Mesmo quando enfrentou sua própria doença, ele sempre fazia questão de dizer que estava bem, mantendo seu jeito de se preocupar mais com os outros do que consigo mesmo”. Ele lamenta profundamente a perda do jovem amigo.