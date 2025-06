PCDF prende homem por tráfico em Sobradinho II

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), por meio da 35ª Delegacia de Polícia, em Sobradinho II, prendeu em flagrante, na tarde desta sexta-feira (6), um homem de 28 anos por tráfico de drogas e associação para o tráfico.

As investigações tiveram início após os agentes identificarem, por meio de redes sociais, a oferta de entorpecentes feita por suspeitos na região. A partir do monitoramento das publicações, a equipe policial descobriu que uma entrega de drogas em grande quantidade ocorreria no setor de mansões de Sobradinho II.

Durante a abordagem, os policiais encontraram aproximadamente três quilos de maconha escondidos no baú da motocicleta conduzida pelo suspeito. Na residência do homem, foram localizados ainda uma balança de precisão e três porções de haxixe.

Outro envolvido na negociação, já identificado nas investigações, está foragido. A Polícia Civil segue em diligências para localizá-lo.