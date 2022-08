Livro homenageia mulheres marcantes na literatura nacional

São, ao todo, 32 nomes presentes na produção literária brasileira desde o século XIX

Por Simone Salles

A Edições Câmara lança, nesta quarta-feira (31), o livro “Escritoras Brasileiras”. Como o título sugere, é uma publicação que resgata, ao longo dos tempos, a bibliografia e as publicações de mulheres nascidas no Brasil que decidiram se dedicar ao mundo das letras. Entre elas, estão autoras conhecidas do público, como Clarice Lispector e Cora Coralina; outras não tão conhecidas assim, como Maria José Dupré e Henriqueta Lisboa; e algumas praticamente desconhecidas – é o caso de Nísia Floresta e Emília Freitas.

São, ao todo, 32 nomes presentes na produção literária brasileira desde o século XIX. Há mulheres que conseguiram publicar seu primeiro livro já idosas, que tiveram que escrever sob pseudônimo masculino, que ocuparam cadeiras na Academia Brasileira de Letras. Cada uma ganhou um capítulo sobre sua vida, curiosidades e legado, assinado por mulheres que, por sua vez, tem uma história de trabalho na Câmara dos Deputados, nas mais diversas áreas.

A ideia é dar visibilidade a essa leva de escritoras, em especial para aquelas que encontraram obstáculos na trajetória de sua escrita e, consequentemente, se tornaram invisíveis ao público. É a chance de várias dessas mulheres deixarem de ser inalcançáveis e ganharem repertório no mercado nacional, além de possibilitar uma diversidade maior na estante dos leitores.

No momento em que o fechamento de livrarias, a falta de bibliotecas e o uso do tempo livre para navegar na internet e nas redes sociais são uns dos motivos que explicam a queda no número de leitores do país, o livro da Edições Câmara surge como um estímulo, ao despertar a curiosidade para que se conheça um pouco mais sobre essas escritoras e suas publicações. Afinal, uma barreira para a leitura é exatamente não saber que livro comprar por desconhecer autores e títulos de obras renomados.

Recente pesquisa do Instituto Pró Livro, intitulada “Retratos da Leitura no Brasil”, revelou que, entre os mais citados por aqueles que gostam de ler, figuram somente três mulheres. Ainda, dos quinze autores mais conhecidos pelo público, apenas cinco são mulheres, sendo duas estrangeiras. Segundo o estudo, mais de 80% dos entrevistados gostariam de ter lido mais.

Nesse contexto, “Escritoras Brasileiras” rompe barreiras culturais e sociais por promover a divulgação dessas personalidades, uma vez que muitas delas não tiveram, em sua época, seu talento reconhecido e acabaram caindo no esquecimento juntamente com suas obras. Conhecê-las permite ganho cultural, aumento do conhecimento, distração, crescimento pessoal, atualização profissional, entre outras tantas motivações para se ler um livro.

Escritoras homenageadas

Elas inovaram em sua época, muitas como pioneiras e cada uma, a seu jeito, deixou sua marca. São as seguintes: Adalgisa Nery, Ana Cristina César, Carolina Maria de Jesus, Carolina Nabuco, Cassandra Rios, Cecília Meireles, Clarice Lispector, Cora Coralina, Dinah Silveira de Queiroz, Elvira Vigna, Emília Freitas, Fernanda Young, Francisca Júlia, Gilka Machado, Henriqueta Lisboa, Hilda Hilst, Júlia Lopes, Lya Luft, Lygia Fagundes Telles, Maria Alice Barroso, Maria Firmina dos Reis, Maria José Dupré, Maria Ribeiro, Maura Lopes Cançado, Nísia Floresta, Olga Savary, Ondina Ferreira, Orides Fontela, Pagu, Rachel de Queiroz, Zélia Gattai e Zulmira Ribeiro Tavares.

Autoras

Cada uma assina um capítulo. São autoras do livro: Adriana Magalhães, Ana Cláudia Lustosa, Daniele Lessa, Ana Lúcia Fernandes, Ana Maria Lopes, Ana Valeska Gomes, Bárbara Aguiar Lopes, Carolina Cézar Ribeiro, Carolina Nogueira, Cecília Lima Ramos, Cristiane Brum Bernardes, Daniela Gerson André, Gabriela Guedes, Gisele Rodrigues, Iara Beltrão, Joseana Paganine, Judite Martins, Júnia Malachias, Jurema Baesse, Luci Afonso, Lucia Ana de Mélo e Silva, Luciana Dantas Mariz, Luciana Scanapieco, Luzimar Gomes de Paiva, Maíra de Brito Carlos, Malena Rehbein, Maria Amélia Elói, Maria do Carmo Freitas, Mônica Montenegro, Rosalva Nunes, Sandra Gomes Serra e Simone Salles.

Ilustram a publicação Carolina Nogueira, Clara Iwanow, Fabíola Ferigato, Fabrízia Posada, Inara Régia Cardoso, Isabel Martins Flecha de Lima, Isabela Dias Braga, Júlia Mundim Pena, Marcia Bandeira e Patrícia Weiss.