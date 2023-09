Linhas de ônibus terão reforço para eleições do conselho tutelar

A ação será executada pelo Sistema de Transporte Público Coletivo do DF que deve iniciar às 8h e terminar às 17h, devido ao horário de votação

A Secretaria de Transporte e Mobilidade anunciou que as linhas de ônibus serão reforçadas neste domingo (1º), para auxiliar no descolamento das pessoas que irão fazer parte das eleições para o Conselho Tutelar do Distrito Federal. A ação será executada pelo Sistema de Transporte Público Coletivo do DF que deve iniciar às 8h e terminar às 17h, devido ao horário de votação.

“O reforço é para assegurar que o eleitor não encontre dificuldades em exercer o seu direito de voto”, esclareceu o subsecretário de Operações da Semob, Márcio Antônio de Jesus. Segundo ele, o reforço será nas linhas que passam próximas dos locais de votação. “Todas as operadoras receberam a lista dos 146 locais de votação e deverão ampliar a oferta de viagens conforme a demanda de passageiros nessas regiões”, disse o subsecretário.

A expectativa no Distrito Federal é que haja grande participação de eleitores na escolha dos conselheiros tutelares para o quadriênio 2024/2027. São 207.723 eleitores aptos a votar, que deverão escolher os 220 conselheiros titulares e 440 suplentes do DF.

*Com informações da Semob

As informações são da Agência Brasília