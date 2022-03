Linha de ônibus de São Sebastião estreiam nesta segunda (28)

Segundo a Secretaria de Transporte e Mobilidade (Semob), a 180.0 realizará 118 partidas em dias úteis, sendo 58 no sentido São Sebastião – Plano Piloto e 60 no sentido contrário

A linha 180.0 começará a operar nesta segunda-feira (28), partindo do terminal rodoviário de São Sebastião, passando pela Ponte JK e seguindo até a área central de Brasília.

Segundo a Secretaria de Transporte e Mobilidade (Semob), a 180.0 realizará 118 partidas em dias úteis, sendo 58 no sentido São Sebastião – Plano Piloto e 60 no sentido contrário. As viagens serão intercaladas com as da linha 180.1 – São Sebastião (Res. do Bosque)/Vila Nova/São José (Qd 100/200)/ Rodoviária do Plano Piloto (Ponte JK). Os ônibus serão operados pela empresa Pioneira, com tarifa de R$ 3,80.

O subsecretário de operações da Semob, Márcio Antônio de Jesus, explica que a nova linha resulta de um constante estudo de racionalização e otimização da frota feita pelos técnicos do órgão. “O novo serviço terá a operação concentrada nos corredores de maior demanda e por ser uma linha mais curta e rápida, possibilitará um melhor aproveitamento dos veículos já utilizados, com acréscimo de 19 viagens por dia”, acrescenta.

Melhorias para o Parque dos Ipês

A Semob também fará outras intervenções no transporte público de São Sebastião, para melhorar o atendimento ao Parque dos Ipês (Crixá). A partir desta segunda (28), as linhas 183.0, 183.8 e 197.6, passarão a circular também pelos Condomínios VI e VII, fazendo o trajeto pela rua 4 do conjunto habitacional.

Nova linha: 180.0

Início da operação: 28 de março

Rota: São Sebastião/Vila Nova/São José (Qd 100/200)/Rodoviária do Plano Piloto (Ponte JK)

Empresa: Pioneira

Tarifa: R$ 3,80

Ampliação de rota: linhas de São Sebastião: 183.0, 183.8 e 197.6

Novos trajetos: circularão pelos Condomínios VI e VII, passando pela rua 4 do Parque dos Ipês (Crixá).

Com informaçõe da Agência Brasília