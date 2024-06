Linha 103.4 vai transportar passageiros da Rodoviária para o festival Na Praia

A partir desta sexta-feira (28), a Secretaria de Transporte e Mobilidade do Distrito Federal (Semob) disponibilizará a linha de ônibus 103.4 para fazer o deslocamento dos passageiros da Rodoviária do Plano Piloto até o festival Na Praia, no Setor de Clubes Sul. O serviço será feito pela empresa Piracicabana.

A linha vai funcionar nos dias do evento, das 18h até 1h30, de acordo com a demanda de passageiros. O serviço vai sair do Box 16, da Plataforma A da Rodoviária, com tarifa de R$ 3,80.

O Na Praia terá mais de 100 atrações nacionais, dos mais variados estilos musicais. O evento começa no dia 28 junho e se estende até meados do mês de setembro.

Aplicativos

A Semob, com o auxílio dos órgãos de segurança e da organização do evento, também mapeou a área para embarque e desembarque de passageiros de transporte individual por aplicativo e táxis. A medida tem como objetivo inibir o transporte pirata.

Haverá um bolsão de estacionamento próximo à entrada do festival onde os veículos de aplicativo poderão aguardar a chamada dos passageiros, que deverão embarcar e desembarcar em local próprio.

Já o serviço de táxi poderá ser acessado em frente à entrada do evento, de onde os usuários poderão tanto embarcar quanto desembarcar.

*Com informações da Agência Brasília