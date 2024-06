Linha 0.025 passa a atender passageiros do Setor de Chácaras Lúcio Costa, no Guará

A linha 0.025 vai ter o trajeto ampliado a partir desta segunda-feira (1°/7). O serviço, que atualmente vai da Rodoviária do Plano Piloto até o Setor de Transporte Rodoviário de Cargas, passa a atender os passageiros do Setor de Chácaras Lúcio Costa, no Guará.

A Secretaria de Transporte e Mobilidade (Semob) decidiu a mudança após solicitação dos usuários. “Estamos sempre atento às demandas. A população pode registrar as solicitações pela ouvidoria, pelo 162, ou pelo site do Participa DF”, explica o secretário Zeno Gonçalves.

A linha, que tem origem na Plataforma C da Rodoviária, faz 17 viagens aos dias úteis, com tarifa de R$ 3,80. O serviço, feito pela Viação Piracicabana, passa pelo Eixo Monumental, Cruzeiro, Sudoeste, Setor de Inflamáveis e pelo Setor de Indústria e Abastecimento (SIA).

Com informações da Agência Brasília