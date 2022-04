Líder e operador do PCC é transferido para Brasília

Ele foi intimado judicialmente para participar de uma audiência pelo crime de associação à organização criminosa

Valdeci Alves dos Santos, mais conhecido como Colorido, apontado como um dos líderes do PCC (Primeiro Comando da Capital), foi transferido para a Penitenciária Federal de Brasília.

Ainda nesta segunda-feira (25), ele foi intimado judicialmente para participar de uma audiência pelo crime de associação à organização criminosa. As informações são do colunista Josmar Jozino.

Além de Colorido, segundo o Ministério Público do Estado de São Paulo (MP-SP), outros 18 réus são suspeitos de movimentar R$ 1 bilhão do PCC, originário do tráfico de drogas.

Valdeci estava foragido desde 2014, quando saiu o Centro de Progressão Penitenciária (CPP), em Valparaíso, em São Paulo, na saidinha do Dia dos Pais. Ele foi capturado no último dia 16, em Salgueiro, em Pernambuco.

Antes de ser preso, Colorido integrava a lista de mais procurados do país. Valdeci, ainda de acordo com o MP, era o número 2 do grupo, ficando atrás apenas de Marco Roberto de Almeida, o Tuta, ainda foragido.