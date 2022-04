Damares Alves lança pré-candidatura ao Senado pelo DF

Inicialmente, Damares considerou concorrer à casa pelo Amapá, mas, após analisar sua aliança com Bolsonaro, ela desistiu por não encontrar apoio

A ex-ministra Damares Alves (Republicanos) irá lançar, nesta segunda-feira (25), sua pré-candidatura ao Senado Federal pelo Distrito Federal. A informação foi divulgada pelo próprio partido e o evento de oficialização deve acontecer de noite.

Inicialmente, a ex-ministra considerou concorrer à casa pelo Amapá, mas, após analisar sua contraposição ao senador Davi Alcolumbre (União Brasil) e sua aliança com o presidente Jair Bolsonaro (PL), ela desistiu por não encontrar apoio.

Damares deixou o ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos no fim de março e se filiou ao Republicanos logo depois. Ela chegou a declarar que não disputaria as eleições neste ano e que se dedicaria a apoiar outras candidaturas do partido nacionalmente.

Ainda assim, a sigla decidiu a indicar para concorrer pela capital. “A definição pelo Senado foi avaliada como sendo a melhor escolha para o partido após reunião conjunta realizada pela Executiva do Republicanos e os principais nomes da legenda para a disputa das eleições de outubro”, informou a sigla.

No DF, o partido faz parte da base do governador Ibaneis Rocha (MDB), que vem construindo sua reeleição alinhado a Bolsonaro. Para o Senado, o governador deve apoiar Flávia Arruda (PL), outra ex-ministra que deixou a Secretaria de Governo para disputar as eleições.