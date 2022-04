Atualmente o Brasília Ambiental mantém convênio com quatro clínicas para o serviço de castração de cães e gatos

A castração de cães e gatos pode ser reagendada. O procedimento é realizado em parceria com o Instituto Brasília Ambiental. O tutor deve entrar em contato com a própria clinica que havia marcado a castração e solicitar o reagendamento.

A Unidade de Gestão de Fauna (Ufau) do Brasília Ambiental autorizou a medida visando a redução de faltas dos tutores e animais para as cirurgias. No site da autarquia encontra-se disponível uma pesquisa sobre o tema.

A Unidade de Gestão de Fauna (Ufau) do Brasília Ambiental adotou essa medida com o objetivo de reduzir o alto número de faltas dos tutores nos dias e horas marcados para a cirurgia. No site da autarquia encontra-se disponível uma pesquisa sobre o tema.

Nas pesquisas, o resultado apontou como maiores motivações para as ausências um conjunto de situações fortuitas, como impossibilidade do tutor em obter dispensa no trabalho para levar o animal, algum quadro de doença ou gravidez do pet, entre outros casos.

Esse resultado levou a Ufau a pensar no reagendamento como a melhor solução. “Mas [o reagendamento] obedece a regras, não é um ´cheque em branco´ para o tutor para que ele possa ir quando quiser”, explica Rodrigo. “Exceto em casos de doença do animal comprovada, o prazo não pode exceder um mês da primeira marcação.”

Campanhas

Atualmente o Brasília Ambiental mantém convênio com quatro clínicas para o serviço de castração de cães e gatos. São instituições localizadas em Samambaia, Gama, Ceilândia e Paranoá. Este ano já foram promovidas duas campanhas de castração, uma em janeiro e outra em março. A meta do instituto é realizar mais três.

Em 2021, o Brasília Ambiental fez cinco campanhas de castração, uma dessas somente para cadelas. Ao todo, 10.330 animais foram beneficiados com a cirurgia gratuita. No último ano também foram promovidas duas campanhas de vacinação e vermifugação, que beneficiaram cerca de 2 mil animais.

*Com informações da Agência Brasília