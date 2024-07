Líder de organização criminosa é acusado de violência doméstica após ser flagrado agredindo companheira em um prédio em Águas Claras

Michel de Carvalho Santos, apontado como líder de uma organização criminosa que aplicava golpes em clientes na Cidade do Automóvel e lavava dinheiro com a compra de carros de luxo, também enfrenta acusações de violência doméstica. Ele responde a processos no âmbito da Lei Maria da Penha por agredir sua companheira dentro de um elevador em um prédio de Águas Claras.



O caso de violência ocorreu em 17 de março deste ano e foi capturado pelas câmeras de segurança do prédio. Nas imagens, Michel é visto puxando a vítima pelos cabelos e forçando-a a sair do elevador. No corredor, a agressão continua com Michel desferindo um soco na cabeça da mulher.



Michel de Carvalho Santos já estava sob investigação por liderar uma quadrilha envolvida em fraudes e lavagem de dinheiro na Cidade do Automóvel. A organização criminosa da qual ele é acusado de ser líder enganava dezenas de clientes e utilizava os lucros ilícitos para adquirir veículos de luxo, como forma de lavar o dinheiro obtido ilegalmente.