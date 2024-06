Licitação para pavimentação de trecho da DF-205 tem data marcada

Um aviso de licitação da concorrência eletrônica n° 90002/2024, que escolherá a empresa que vai executar a obra de pavimentação da DF-205 (do km 9,6 ao km 11,1), em Sobradinho foi publicado pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal (DER-DF) nesta segunda-feira (3), no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF).

O valor estimado para a futura obra, que vai beneficiar 10 mil pessoas que moram na região, é de R$ 5,9 milhões. Os recursos serão oriundos da Fonte 100, do Tesouro Direto do Governo do Distrito Federal (GDF).

As propostas serão entregues eletronicamente no dia 18 de junho, às 9h. Posteriormente, serão divulgadas as empresas habilitadas a participar da concorrência e, em seguida, a empresa vencedora do certame.

A obra prevista para ter início no segundo semestre deste ano passará pelas fases de terraplenagem, pavimentação, sinalização vertical e horizontal e drenagem, além de obras complementares, como execução de contenção e ciclovia.

A última fase do processo licitatório é a assinatura do contrato e, na sequência, será assinada a ordem de serviço que dará início imediato aos trabalhos. Todo esse trâmite leva aproximadamente 60 dias. Após o início das obras, a empresa terá 120 dias consecutivos para executar o serviço.

Arte: DER-DF

Para o superintendente de Obras do DER-DF, Cristiano Cavalcante, esta obra vai beneficiar a região que liga Sobradinho à Fercal, Brazlândia e ao norte de Goiás. “É uma demanda antiga da população que será atendida”, completa Cavalcante.

Trecho já concluído

Os serviços darão continuidade à pavimentação da DF- 205 Oeste. Em abril de 2023, foi entregue à população a pavimentação e a construção de ciclovia em um trecho de três quilômetros na DF-205, região da Fercal. A obra beneficia as comunidades Boa Vista, Catingueiro, Ribeirão e Córrego do Ouro, onde residem aproximadamente 10 mil pessoas. Pelo trecho, circulam aproximadamente 40 mil veículos por dia.

*Com informações da Agência Brasília