Licitação para obras em trecho da DF- 010 tem data marcada

Com investimento previsto de 37 milhões, a obra vai beneficiar 35 mil motoristas que trafegam pelo trecho

O Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal (DER-DF) publicou no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF), desta sexta-feira (29), o aviso de licitação da concorrência Nº 05/2023, que escolherá a empresa que vai realizar a obra da implantação e duplicação da Estrada Parque Abastecimento e Armazenagem (DF-010), no trecho compreendido entre a Estrada Parque Indústria e Abastecimento (DF-003) e Estrada Parque Ceilândia (DF-095). O investimento previsto é de R$ 37.4 milhões.

Os envelopes com as propostas das empresas participantes serão abertos no dia 6 de fevereiro de 2024, às 10h, na sede do Departamento. A etapa seguinte marcará a abertura das propostas de preço, que serão analisadas pela Comissão Julgadora Permanente (CJP) e, posteriormente, haverá a divulgação das empresas habilitadas a participarem da concorrência, seguida pela escolha da companhia vencedora do certame.

A fase final será a assinatura do contrato e, na sequência, da ordem de serviço, para início imediato dos trabalhos. Todo este trâmite leva aproximadamente 60 dias. Iniciados os serviços, a previsão de execução da obra é de 420 dias.

Os trabalhos compreenderão 7 km, no sentido Estrutural/Epia, e 5 km no sentido contrário, porque 2 km já são pavimentados.

O serviço passará pelas etapas de terraplenagem, pavimentação, drenagem, sinalização horizontal e vertical e obras complementares.

Quando concluída, a obra beneficiará cerca de 35 mil motoristas que trafegam pelo local diariamente.

“Esta obra é de extrema importância porque ela vai possibilitar uma nova alternativa de saída para a Cidade do Automóvel (SCIA) que hoje acontece apenas pela via Estrutural, e ainda uma nova ligação dos motoristas que transitam na direção Saída Norte para Ceilândia, Águas Lindas, por exemplo”, explicou o presidente do DER, Fauzi Nacfur Junior.

*Com informações do Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal (DER-DF)

