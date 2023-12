Terra e Paixão: Irene é desmascarada e tem crimes expostos

A dondoca passará por maus bocados, após todos descobrirem suas maldades e virarem as costas para ela.

Gente, a reta final da atual trama das 21h está bombando! Nos próximos capítulos da novela, Petra criará coragem para expor a própria mãe. A herdeira La Selva, afirmará com todas as letras que viu Irene matando a mãe de seu irmão, Agatha.

Posteriormente, como se já não bastasse, Petra também descobrirá que a mãe foi a responsável pela morte de seu irmão, Daniel. Chocada com tudo isso, ela buscará ajuda seu outro irmão, Caio, que não pensará duas vezes na hora de desmascarar a ex-madrasta, na frente de seu pai. Antônio La Selva, que, incrédulo com as descobertas sobre a megera, ele a expulsará novamente de sua casa.

Mas os babados não acabarão por aí, Marino também conseguirá provas de que Irene realmente atirou em Agatha e, ao recuperar totalmente sua memória, o ex-amante da dondoca, Vinicius, irá testemunhar a favor de Aline na audiência sobre as suas terras.