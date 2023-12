Jogador fala sobre sex tape vazada com Reynaldo Gianecchini: “Processo”

A redes sociais se encheram de comentários sobre a sex tape vazada de Reynaldo Gianecchini e o jogador de futebol Júlio César Oliveira. Demorou, mas o jogador resolveu falar e disse que teve o seu celular hackeado diante do vídeo exposto em suas redes sociais.

“Estarei tomando as medidas cabíveis e entrando com processo contra vocês! Ninguém permitiu vocês hackearem o celular e pegar coisas que não são de vocês e expor na mídia. Deixem as pessoas em paz, se vocês não trancam, deixem os outros fazer. Parem de cuidar da vida dos outros”, escreveu ele.

Os usuários do Twitter ainda prestaram total apoio ao ator e disseram que estão com ele independente da exposição que aconteceu.