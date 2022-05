Licitação coloca 111 imóveis à venda no DF

E quem busca oportunidades para morar ou investir pode participar das licitações da Agência de Desenvolvimento do DF (Terracap)

Uma licitação facilitou que a procura por imóveis no Distrito Federal, em crescimento, seja atendida. O último levantamento realizado na capital federal mostra que, somente em fevereiro deste ano, o índice de velocidade de vendas (IVV) avançou 9% se comparado com o mês imediatamente anterior.

E quem busca oportunidades para morar ou investir pode participar das licitações da Agência de Desenvolvimento do DF (Terracap). Em maio, são 111 lotes disponíveis para venda. Destaque para terrenos de uso residencial no Guará e no Jardim Botânico, que voltaram a figurar em edital. O documento, com valores e metragens dos imóveis, está disponível para download no site da Terracap.

Podem participar do processo licitatório quaisquer pessoas, físicas ou jurídicas. Os interessados devem ficar atentos aos prazos: caução até dia 26 de maio e licitação no dia subsequente (27), a partir das 9h. As condições de pagamento são: 5% de caução, entrada (com abatimento da caução) e o restante em até 180 meses, a depender do imóvel escolhido.

Todo o procedimento licitatório pode ser feito online, por meio portal da agência. Já os clientes que tiverem interesse de entregar a proposta de compra e o comprovante da caução pessoalmente ainda contam com a opção do drive-thru, no estacionamento do edifício-sede da Terracap. A licitação será transmitida ao vivo pelo canal da agência no YouTube.

Os lotes no Guará e no Jardim Botânico estão de volta. São regiões administrativas que atraem mais interessados pela localização e, ainda, pela possibilidade de valorização dos imóveis.

Muito próximo do Plano Piloto, o Guará acaba por despertar o interesse de pessoas que desejam se mudar para lá. Além disso, há, na região, parque ecológico, diversos equipamentos públicos, a famosa Feira do Guará, duas estações de metrô, ciclovias, áreas de lazer comunitárias, proporcionando qualidade de vida aos moradores.

A Terracap oferta neste edital nove terrenos no Guará II, quatro deles para uso residencial unifamiliar e outros cinco para uso misto. Os lotes residenciais ficam nas quadras 44, 50, 52 e 54, têm metragem de 130 m² a 144 m², com o dobro de potencial de construção. As entradas são a partir de R$ 10,8 mil.

Já os terrenos para implantação de atividades produtivas vão de 150 m² a 1,2 mil m². Os lotes permitem desde comércio de bens e serviços a um posto de combustível. O público consumidor já está consolidado, tornando a região administrativa propícia para investimento.

Vale lembrar que, com a complementação da infraestrutura das QEs 48 a 58 e, mais recentemente, com a aprovação da criação da quadra QE 60, a tendência é que se aumente a população e, por consequência, a demanda por novos empreendimentos comerciais.

Também restam poucas unidades destinadas a residência unifamiliar no Jardim Botânico. Tal qual o Guará, o bairro já se encontra consolidado, com a expansão comercial e de prestação de serviços. A região administrativa é composta por condomínios fechados e horizontais.

No local, houve obras de paisagismo, iluminação, além da construção do Parque Vivencial, realizadas pela Terracap, o que valoriza as propriedades ali existentes. Os terrenos unifamiliares têm metragens de 800 m² a 854 m², com entradas a partir de R$ 21,5 mil. Há, ainda, uma opção de imóvel para uso institucional, com 2,8 mil m².

Recanto das Emas e Samambaia também são regiões com grande potencial para investimento. No Recanto das Emas, são nove oportunidades, parte delas na Avenida Vargem da Bênção, uma das mais importantes da região, que passa de 6 km de extensão. Mas também há terrenos na Avenida Central e na Avenida Buriti. Com R$ 2,3 mil de entrada, é possível concorrer a um lote na RA. São ofertados em edital projeções com metragens de 56 m² a 1,2 mil m².

Já em Samambaia há 47 imóveis disponíveis para venda, com foco no comércio e na prestação de serviços. Ali, encontram-se, por exemplo, terrenos com 100 m² e entrada a partir de R$ 5,4 mil, uma oportunidade para o pequeno investidor que deseja iniciar o negócio ou mesmo para aquele que já possui um empreendimento e planeja ampliá-lo. Mas há lotes maiores, como o localizado na QN 313, de 2,3 mil m² e entrada a partir de R$ 94 mil.

Como participar da licitação?

Alguns cuidados são necessários para participar da licitação. Veja o passo a passo:

1. Leia atentamente o edital disponível no site da Terracap;

2. Escolha o imóvel;

3. Preencha a proposta de compra – disponível no site da Terracap

4. Recolha a caução, correspondente a 5% do valor do lote, que funciona como exigência para habilitação na licitação;

Atenção: O valor deve ser recolhido em uma agência do BRB, mediante depósito identificado, transferência eletrônica (TED) ou pagamento de boleto expedido no site da Terracap, necessariamente em nome do próprio licitante ou pelo seu legítimo procurador até o dia 26 de maio. A não apresentação da procuração implica em desclassificação automática do licitante. A licitação ocorrerá no dia subsequente, 27 de maio;

5. Entregue a proposta. Há duas opções de fazer isso: dirigir-se à Terracap e depositar o documento devidamente preenchido na urna da Comissão de Licitação, no drive-thru disposto no estacionamento, no dia 27 de maio, entre as 9 e as 10h, ou optar pela proposta online, anexando o comprovante de pagamento de caução. Neste caso, a proposta também deve ser enviada eletronicamente no mesmo dia e horário.

6. É dever do licitante atentar para todas as cláusulas do edital, em especial a que se refere à possível incidência do pagamento de taxa de Outorga Onerosa de Alteração de Uso (Onalt) ou do Direito de Construir (Odir).

Para os licitantes preliminarmente classificados, a documentação exigida no edital deve ser entregue por meio da plataforma online, acessando-se o site www.terracap.df.gov.br, no menu Serviços, opção Requerimento Online, ou por meio do endereço eletrônico da Comissão de Licitação: [email protected].

*Com informações da Agência Brasília