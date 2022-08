Leila do Vôlei é confirmada como candidata ao Buriti pelo PDT

O evento onde a candidatura foi confirmada foi realizado na sede nacional do partido. Georges Michel, presidente do PDT, estava presente

Nesta quinta-feira (04) o Partido Democrático Trabalhista (PDT) confirmou Leila Barros como candidata a governadora do Distrito Federal pela sigla. Agora, Leila do Vôlei, como é conhecida, disputará o Buriti ao lado de Joe Valle, como vice.

O evento onde a candidatura foi confirmada foi realizado na sede nacional do partido. Georges Michel, presidente do PDT, estava presente. O político despontou elogios à Valle. “Um companheiro que fez muito pela cidade, não só como deputado, mas como presidente da Câmara Legislativa”.

Já Leila, em seu discurso, afirmou que a chapa formada é a melhor para a capital federal. “Eu tenho certeza que com as nossas trajetórias, com a nossa luta, Brasília entenderá que somos a melhor chapa, melhor para essa cidade”, disse.

Ciro Gomes, nome que disputará a presidência pelo PDT também marcou presença na convenção. Segundo ele, Leila é um tesouro.

“Vocês tem um tesouro na mão. Não é todo dia que a política produz um tesouro de honradez, de decência, como é a nossa Leila do Vôlei. O Distrito Federal tem uma chance de ouro com essa chapa”.

Os nomes dos candidatos ao senado e suplente ficaram em aberto e não foram decididos nesta quinta. Conforme o presidente do partido, os nomes devem sair até o dia 15.