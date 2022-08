Ibaneis participa de posse dos membros da diretoria e conselhos da ACDF

Rubem Soares Branquinho, presidente do Conselho Superior da ACDF, agradeceu a presença do governador no evento e comemorou a chegada de novos integrantes

Por Evellyn Luchetta e Elisa Costa

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB) participou, nesta quinta-feira (04), da posse de membros da diretoria e conselhos da Associação Comercial do Distrito Federal (ACDF). A eleição para a nova diretoria e conselhos aconteceu no dia 28 de julho. Ao todo, são 67 membros que vão atuar na gestão 2022-2025, entre produtores locais, advogados, administradores, contadores, jornalistas e líderes comunitários.

“A ACDF, mais velha que a fundação da nossa cidade, sempre esteve a frente das lutas do nosso governo. Eu acredito nesse trabalho e que ele será levado adiante. Da parte do governo, temos vocês como parceiros, a gente espera que todos os governantes tenham o respeito pela ACDF, porque querem o bem da cidade, dos associados e da população”, afirmou o mandatário.

Rubem Soares Branquinho, presidente do Conselho Superior da ACDF, agradeceu a presença do governador no evento e comemorou a chegada de novos integrantes. “Aqui estão pessoas que foram acolhidas por Brasília, mas que deram e estão dando a vida por Brasília e sua consolidação. Somos uma coisa só”.

Por fim, Ibaneis afirmou que Brasília continua no ‘rumo do desenvolvimento’ e exaltou o empresariado da capital federal. “Quero deixar claro que brasília continua no rumo do desenvolvimento, confiando que cada empresario merece nosso respeito, porque vocês geram renda. Somente apoiando o empresariado tiraremos a cidade da marcha do desemprego”.

A ACDF surgiu em 1962, da fusão entre a Associação Comercial de Brasília e a Associação Comercial do Plano Piloto. Figuras políticas como Ulysses Guimarães e o ex-presidente Tancredo Neves já passaram pela ACDF para debater sobre as “Diretas Já”.

Além de Ibaneis, participaram da solenidade o candidato ao GDF, Leandro Grass (PV), o pré-candidato ao GDF, Paulo Octávio (PSD), a candidata ao senado Rosilene Corrêa (PT), o candidato à Câmara Legislativa, deputado Agaciel Maia (PL). Também compareceram a presidente do PTB Mulher, Ericka Filippelli, a deputada federal Erica Kokay, o presidente do Sindivarejista, Sebastião Abritta, entre outras figuras políticas, artistas e empresários.

O presidente da associação, Fernando Brites, comemorou a retomada das atividades depois do período pandêmico: “É uma felicidade ver essa casa cheia depois de dois anos de pandemia. Para nossa sorte o DF foi o primeiro que abriu”. E contou sobre os próximos passos da entidade: “Estamos buscando acordos internacionais e se faz necessário que todos estejamos totalmente comprometidos com a ética, moral e civismo. Nossos empresários acreditam nas mudanças, apesar das adversidades, prosperam. Com grande coragem utilizam das adversidades para construírem oportunidades”, finalizou.