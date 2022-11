Leandro Grass entra para a equipe de transição de Lula

Grass, que participará da área de desenvolvimento regional, é apoiador de Lula e afirma que foi convidado para participar da equipe

O deputado distrital Leandro Grass (PT) anunciou, nesta quinta-feira (18), que integrará a equipe de transição do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Grass, que participará da área de desenvolvimento regional, é apoiador de Lula e afirma que foi convidado para participar da equipe.

“Temos um grande desafio no enfrentamento das desigualdades e na promoção do desenvolvimento sustentável que resultem em crescimento econômico e qualidade de vida”, disse o político, através do Instagram.