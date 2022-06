Leandro Grass é confirmado como candidato do PT ao Palácio do Buriti

A sigla realizou, nesta sexta-feira (03), um encontro regional onde o nome de Grass foi confirmado como pré-candidato

A disputa interna do Partido dos Trabalhadores (PT) no Distrito Federal sobre a cabeça de chapa para a disputa da principal cadeira do Palácio do Buriti chegou ao fim.

A sigla realizou, nesta sexta-feira (03), um encontro regional onde o nome de Leando Grass foi confirmado como pré-candidato. Na ocasião, ele foi chamado de ‘próximo governador do DF’.

O nome de Grass já era cotado há um tempo. Conforme um comunicado emitido pelo coordenador nacional do Grupo de Trabalho Eleitoral (GTE) do PT, José Guimaraes, em maio, a intenção do PT era dialogar internamente com os outros partidos que compõem a federação, PV e PCdoB, de modo a construir uma unidade para a corrida eleitoral no DF.

Desta forma, portanto, o político representa a federação do PT, PV e PCdoB.