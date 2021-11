Laudo do IML declara inconclusiva a morte de bebê em creche no DF

Relembre o caso

Amariah morreu enquanto estava em uma creche na Vila Buritis, em Planaltina (DF). O local mantinha as atividades ilegalmente havia cerca de três anos e não tinha licença para funcionar, segundo a Secretaria de Educação do Distrito Federal. O pai da criança, Valdemir Noleto, só recebeu a notícia sobre a morte da filha quando visitou a escolinha para buscar a criança, por volta das 17h.

A creche onde Amariah foi deixada ficava na Vila Buritis, o local mantinha as atividades de forma ilegal há três anos, pois não tinha licença pra o funcionamento

A bebê Amariah Noleto morreu com seis meses em uma creche em Planaltina, Distrito Federal. O primeiro laudo do exame de corpo de delito da bebê teve o resultado inconclusivo. A pequena foi deixada pela última vez na creche que frequentava no fim de outubro e não voltou para casa com vida. O motivo da inconclusão do laudo, segundo o Instituto de Medicina Legal (IML), seria a necessidade de fazer mais exames para descobrir, além da causa, qual instrumento ou ação teria provocado o óbito.

Segundo o documento, Amariah chegou ao hospital com parada cardiorrespiratória, palidez acentuada e sem pulso. A morte foi declarada às 17h41 no dia 20 de outubro, apesar da inconclusão do laudo, novos exames devem elucidar o caso

O pai da criança, Valdemir Noleto, só soube da morte da filha quando foi até a escolinha para buscar a criança, por volta das 17h. Uma das responsáveis da instituição disse que a bebê teria morrido engasgada, essa possibilidade foi minadas pelos médicos do HRPl, que afirmaram que Amariah já chegou morta ao hospital.

O estabelecimento recebia crianças de 4 meses a 12 anos e cobrava de R$ 200 a R$ 300 reais por mensalidade. O caso continua em investigação para apurar o que de fato ocorreu com a criança.